Materiali naturali ed ecologici per i nuovi giochi installati nei parchi comunali di Uri sempre più accessibili. Negli ultimi anni il Comune ha investito importanti risorse nei parchi frequentati dai bambini, con l’obiettivo di renderli sempre più sicuri, curati e accoglienti. Nel giardino della scuola dell’infanzia e del nido comunale (spazio di transizione), sono stati posizionati nuovi giochi educativi e ludici per bambini da 0 a 6 anni, che incentivano le attività all’aperto e favoriscono lo sviluppo di autonomia, creatività e relazioni, nel rispetto delle pari opportunità e della normativa vigente, per il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6.

Recentemente, tutti i giochi nei vari spazi comunali, compresi i tappeti antitrauma, sono stati messi a norma da una ditta specializzata, investendo risorse proprie del Comune, che ha verificato l’installazione e prestato manutenzione o sostituito i giochi non conformi.

Nei giardini di piazza della Repubblica sono state posizionati uno scivolo, una casetta e un’altalena a cestello inclusiva, quest’ultima realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, per bambini da 0 a 12 anni.

Non solo giochi ma anche manutenzione del verde: l’appalto per la gestione del verde è stato esteso ai giardini di piazza della Repubblica e al giardino della scuola dell’infanzia, oggi curati e seguiti periodicamente. Nella zona 167 si trovano i giochi donati dal Comitato N.S. di Paulis Fedales ’83.

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