L’incidente
21 marzo 2026 alle 18:29aggiornato il 21 marzo 2026 alle 18:55
Sassari, perde il controllo dello scooter e cade sull’asfalto: 42enne in ospedale, è graveLo schianto nella rotatoria che porta a Predda Niedda. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti
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Grave incidente questa sera a Sassari nella rotatoria verso Predda Niedda.
Un 42enne alla guida di uno scooter è caduto mentre procedeva verso l'ingresso della città. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe caduto da solo, sbattendo contro un cordolo davanti all’autonoleggio Demontis e rotolando poi sull’asfalto per 50 metri.
Subito soccorso da 118 e polizia locale è stato condotto in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
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