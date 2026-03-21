Grave incidente questa sera a Sassari nella rotatoria verso Predda Niedda.

Un 42enne alla guida di uno scooter è caduto mentre procedeva verso l'ingresso della città. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe caduto da solo, sbattendo contro un cordolo davanti all’autonoleggio Demontis e rotolando poi sull’asfalto per 50 metri.

Subito soccorso da 118 e polizia locale è stato condotto in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

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