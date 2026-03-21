Salvaguardia ambientale dell’isola dell’Asinara e sviluppo delle politiche a tutela delle bellezze del territorio. Questi i temi al centro della visita istituzionale, presso la sede istituzionale del Parco Nazionale dell’Asinara di Porto Torres, con Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente Camera dei Deputati, in visita insieme a Sara Kelany, deputata della Repubblica Italiana e della consigliera regionale Francesca Masala. Nel corso della visita, alla presenza del presidente del Parco, Gianluca Mureddu, i rappresentanti hanno visitato l’archivio carcerario storico custodito nella sede dell’Ente, la sala conferenze e gli uffici operativi approfondendo da vicino le attività dell’Ente Parco.

Un momento di confronto sui temi della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio, che rappresenta per il Parco una occasione di dialogo con le istituzioni nazionali. Il consiglio direttivo sta portando avanti una serie di progetti relativi alla valorizzazione delle strutture carcerarie, aprendo un dialogo costruttivo con il Comune di Alghero e il Parco di Porto Conte, un ulteriore passo avanti con i comuni limitrofi che ruotano attorno all’isola dell’Asinara.

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