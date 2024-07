Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha firmato l’ordinanza che impone delle regole alla movida estiva e detta le indicazioni sulla diffusione della musica nei locali anche balneari e sulle serate danzanti. Per la maggior parte delle giornate, dal 27 luglio fino al 31 ottobre, rimarrà in vigore il limite orario dalle 9 fino all'una di notte, delle emissioni acustiche e sonore in occasione dello svolgimento di spettacoli e intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi.

La soglia di immissione del rumore consentita è di massimo 70 decibel. Per le date del 27 luglio, del 2 e 9 agosto, il limite si estende fino alle 2 del giorno successivo, mentre la domenica le restrizioni sono valide fino a mezzanotte. Il provvedimento è stato preso a garanzia della quiete pubblica, del diritto del riposo notturno, e per ridurre il disagio provocato dall’inquinamento acustico. Una decisione scaturita a seguito delle tante lamentele arrivate dai residenti. Per la data del 14 e 15 agosto i limiti interessano la fascia oraria dalle 9 all’una del giorno successivo, mentre per le date del mese di agosto, quali 1, 6, 7, 8, 22, dalle 9 alla mezzanotte. Sanzioni pesanti in caso di violazioni.

