La struttura sportiva polivalente di nuova costruzione, in via Falcone e Borsellino, uno dei centri su cui ha scommesso l’amministrazione comunale di PortoTorres, guidata da Massimo Mulas, verrà data in concessione temporanea alle associazioni, le società sportive e alle scuole interessate. Il Comune ha approvato l’avviso pubblico per l’anno sportivo 2025-2026 con scadenza dei termini al 30 marzo prossimo.

La concessione ha validità per il periodo, a partire dall’11 aprile e non oltre la conclusione della stagione prevista entro il 30 giugno. Possono presentare istanza di utilizzo delle strutture le associazioni affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni o legate a enti di promozione sportiva, oltre alle scuole di ogni ordine e grado e i singoli cittadini, purchè non vantino debiti o morosità nei confronti del Comune per l’ultizzo di impianti sportivi.

La concessione d’uso della struttura Polivalente è considerata distinta rispetto al PalaMura. Il società o l’associazione sportiva che si aggiudica la concessione dovrà garantire la gestione della apertura della struttura, la chiusura, la custodia, la pulizia e la sanificazione, oltre agli interventi di manutenzione e la polizza assicurativa.

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