La città di Porto Torres protagonista nel panorama internazionale del turismo crocieristico grazie alla partecipazione dell’assessora comunale al Turismo Gian Simona Tortu al Seatrade Cruise Global, il più importante evento mondiale dedicato all’industria delle crociere, ospitato a Miami Beach, in Florida, dal 12 al 16 aprile.

La missione istituzionale è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, guidata dal presidente Domenico Bagalà, insieme alla responsabile marketing Valeria Mangiarotti, figure che da anni lavorano per consolidare la presenza dei porti sardi nelle principali reti internazionali del settore.

«Durante la settimana di lavori - ha detto Gian Simona Tortu - abbiamo incontrato gli esponenti delle più importanti compagnie di navigazione al mondo, già impegnate nella definizione delle programmazioni per il quadriennio 2027–2030. È stata per noi un’occasione strategica per presentare agli operatori le potenzialità del territorio turritano e per consolidare relazioni utili allo sviluppo di nuovi flussi turistici».

All'appuntamento fieristico ha partecipato il sistema portuale italiano riunito sotto il claim “CruiseItaly – One Country, Many Destinations”. Lo scalo turritano era dunque uno dei tasselli della portualità nazionale che si è presenta in modo coeso sui mercati internazionali, proseguendo un percorso consolidato finalizzato a promuovere un’offerta integrata, competitiva e capace di valorizzare la ricchezza delle destinazioni italiane. L’evento ha riunito compagnie di crociera, operatori portuali, destinazioni turistiche, fornitori e decisori internazionali che contribuiscono a definire il futuro del turismo crocieristico. L’edizione 2026 ha richiamato oltre 11.500 partecipanti provenienti da 128 nazionalità, con 650 espositori, 75 marchi di compagnie crocieristiche e 240 relatori impegnati nelle conferenze e nei momenti di confronto. L’assessora Tortu ha illustrato alle compagnie le peculiarità storiche, naturalistiche e culturali che Porto Torres offre ai visitatori: dal patrimonio archeologico romano alla bellezza del Parco dell’Asinara, dalle tradizioni locali alla qualità dell’accoglienza. Un racconto identitario che ha suscitato interesse e che si inserisce in una visione di sviluppo turistico di lungo periodo.

La partecipazione al Seatrade Cruise Global rappresenta un passo fondamentale del percorso che porterà Porto Torres a ospitare il prossimo 18 maggio, l’evento Italian Cruise Day in Tour, dal titolo: “Porto Torres, sulla rotta di Giulio Cesare – Esperienza tra storia e natura”, ospitato nella sede AdSP del Mare di Sardegna, presso la banchina Teleferica. L’appuntamento, promosso a livello nazionale, offrirà alla città un’importante vetrina per raccontare la propria identità e il proprio ruolo nel sistema crocieristico del Mediterraneo. A seguire, il 19 e 20 maggio, si terrà un Fam Trip, un tour dedicato agli armatori. Tra i partecipanti già confermati figurano le maggiori compagnie crocieristiche a livello mondiale, insieme a compagnie di nicchia del segmento lusso, interessate a conoscere da vicino il territorio, le sue infrastrutture e le sue potenzialità di sviluppo.

«La presenza al Seatrade Cruise Global e l’organizzazione dell’Italian Cruise Day in Tour - ha concluso l'esponente della giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas - confermano la volontà del Comune turritano e dell’Autorità Portuale di individuare Porto Torres come elemento strategico per il turismo crocieristico nel Mediterraneo occidentale».

In vista dell’appuntamento di Miami, l’amministrazione comunale ha elaborato un progetto di promozione territoriale, attraverso l'elaborazione di una serie di video proiettati durante la fiera che raccontano la città, il fascino della sua storia millenaria, la ricchezza del patrimonio archeologico e la dimensione naturalistica dell’isola e del Golfo dell’Asinara, offrendo ai crocieristi un’esperienza autentica tra mito, cultura e paesaggi unici, il tutto mirato a valorizzare Porto Torres non solo come porta d'ingresso ma, soprattutto, come destinazione unica nel suo genere.

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