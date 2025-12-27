Quattro chili di droga nascosti nella propria auto allo sbarco nello scalo marittimo del Nord Ovest. Gli uomini della Guardia di finanza della compagnia di Porto Torres, coordinati dal comando provinciale di Sassari, hanno arrestato una cittadina spagnola quarantaseienne, trovata in possesso di 4 chili di cocaina, trasportati a bordo di un autoveicolo.

Durante lo sbarco dei mezzi a bordo del traghetto proveniente da Barcellona, i finanzieri, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno fermato un’autovettura con a bordo una donna che, da subito, ha mostrato atteggiamenti sospetti. Gli accertamenti sui titoli di viaggio esibiti, sulla proprietà dell’auto e le risposte incerte ed evasive fornite, hanno destato sospetti da parte dei militari e delle unità cinofile.

Le ricerche, anche grazie all’impiego dei cani antidroga Karma e Fred, i quali manifestavano particolare interesse nella parte posteriore del veicolo, hanno consentito di individuare un vano artificiosamente predisposto nel bagagliaio della vettura, dove la donna aveva occultato diversi involucri di plastica che, a seguito dei test speditivi, sono risultati contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 4 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e la cittadina spagnola è stata arrestata in flagranza di reato e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La donna è stata trasferita in carcere a Bancali, con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente. L’operazione rientra nell’operazione di controllo che la Guardia di Finanza conduce quotidianamente nella provincia per il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti e per il concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

