Si intitola “Tramas” lo spettacolo di narrazione musicale in programma a Siligo domani, domenica 28 dicembre alle 18.30, presso il Centro di relazione sociale, in piazza Maria Carta. L'evento culturale patrocinato dall'amministrazione comunale è l'ultima tra le numerose iniziative che hanno caratterizzato l’anno in corso. La manifestazione, tra narrazione e musica, rappresenta un momento di condivisione e di chiusura di un percorso culturale ricco di partecipazione, idee e valore per la comunità. La produzione Ilos Teatro di Gianluca Medas , affida la narrazione proprio a quest'ultimo, con Chiara Porcu voce, Alessandro Atzori contrabbasso, Daniele Russo batteria-percussioni, Andrea Morelli sax e Roberto Deidda chitarra. Un mix di racconti e note musicali, un'atmosfera suggestiva che riempie i luoghi. Lo spettacolo si inserisce nella rassegna musicale Ilos de Iverru in tour e si svolge con il patrocinio del Comune di Siligo. L'iniziativa si chiude a Bacu Abis lunedì 29 dicembre, dopo le tappe a Villamassargia e ad Aritzo.

