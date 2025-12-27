Momenti di paura questa mattina ad Alghero, dove intorno alle 7.45 un camion ha preso fuoco mentre transitava in via XX Settembre.

L’allarme è scattato quando dal mezzo pesante, e in particolare dall’impianto frenante del rimorchio, hanno iniziato a sprigionarsi le fiamme.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, il cui tempestivo intervento ha evitato che l’incendio si propagasse all’intero veicolo, limitando i danni.

Durante le operazioni di spegnimento non sono mancati momenti di tensione: lo scoppio di alcuni pneumatici ha infatti provocato l’inclinazione del rimorchio, appesantito dal carico, generando panico tra i residenti della zona.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, mentre sul posto è presente la polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

(Unioneonline/Fr.Me.)

