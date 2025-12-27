Un augurio in musica che unisce tradizione e accessibilità, qualità artistica e spirito di festa nel segno della grande lirica italiana.

Giovedì 1° gennaio alle 20.30, al Teatro Civico Gavino Ballero va in scena il Galà lirico di Capodanno con “Un brindisi al 2026 in musica”. Protagonisti sul palcoscenico la soprano sassarese Francesca Sassu e il tenore Valerio Borgioni, interpreti di consolidata esperienza e volti noti al pubblico locale e nazionale. Al pianoforte il maestro algherese Riccardo Pinna, con la direzione artistica affidata alla maestra Irene Dore. Il programma attraversa alcune delle pagine più celebri della lirica italiana e internazionale, proponendo un percorso musicale accessibile e coinvolgente, capace di coniugare rigore interpretativo e clima celebrativo. L’appuntamento è inserito nel cartellone Echi Armonici dell’associazione Contrapunctum ed è promosso dall’associazione Ars Aurelia.

Il Galà rappresenta uno degli eventi di maggiore rilievo del Cap d’Any de l’Alguer, voluti dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero. Francesca Sassu si è affermata per un percorso che unisce attività teatrale e concertistica, mentre Valerio Borgioni è oggi tra i tenori italiani più apprezzati della sua generazione, regolarmente impegnato nei principali teatri lirici italiani e internazionali. Il concerto, a ingresso gratuito, si inserisce nella tradizione dei Galà lirici di Capodanno, affidando alla musica d’opera il compito di celebrare le festività e la cultura nazionale. «Portare questo format ad Alghero significa rafforzare il ruolo della città come luogo di produzione e diffusione culturale», ha sottolineato Irene Dore, valorizzando il Teatro Civico come spazio di incontro tra pubblico, artisti e territorio.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (sul sito Boxol o presso la Tabaccheria D’Apello - Info: arsaureliacultura@gmail.com)

© Riproduzione riservata