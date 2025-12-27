Appuntamento con la danza sportiva, domenica 28 dicembre a Porto Torres.

L’iniziativa dal titolo “Saggio di Natale Associazione Numero Uno Sardegna” è in programma dalle 18 presso la palestra Bellieni dell’Istituto comprensivo. Si tratta dello spettacolo di fine anno dell’Associazione che propone esibizioni della danza sportiva eseguiti da giovani talenti.

A partire dalle 18, atlete e atleti saliranno in pista con esibizioni che vedranno protagonisti interpreti di livello regionale, nazionale e internazionale, con coreografie di danze latino-americane presentate in diverse formazioni. Il programma prevede inoltre momenti dedicati a balli di gruppo, freestyle e danze caraibiche, per uno spettacolo ricco di energia e varietà.

La realtà turritana guidata dal presidente Flavio Lodi, ha raggiunto negli anni importanti traguardi di livello regionale e nazionale. Oltre ad allievi turritani, l'evento si svolge con la partecipazione di atleti che nella loro carriera hanno già ottenuto prestigiosi riconoscimenti. La manifestazione patrocinata dal Comune di Porto Torres, si inserisce nel ricco calendario del Natale Turritano.

© Riproduzione riservata