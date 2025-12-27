Divertimento e solidarietà per allontanare la sfortuna e accogliere il nuovo anno con più vitalità. A Porto Torres da oltre venti anni il 1° gennaio si festeggia con un bagno nelle acque gelide del mare di Balai, una sfida alle temperature proibitive, al freddo invernale per celebrare la vita in comunità. Oltre cento i temerari che si preparano ad affrontare il 21° “Bagno e Tuffo di Capodanno” nell’affascinante spiaggia di Balai, ormai nota agli appassionati del mare, sia locali sia dei paesi limitrofi.

I temerari, infatti, giungono da ogni parte dell’Isola e qualcuno dal resto della Penisola. Non rinunciano al rito di buon augurio per tutto l’anno, un nuovo inizio con energia e coraggio, un modo per mettersi alla prova, superare le paure e condividere un momento di festa. Partecipanti di tutte le età, dai bambini agli irriducibili e, tra questi, non mancheranno il veterano Salvatore Delogu, l’ex agricoltore che spegnerà 91 candeline il prossimo 25 gennaio, e il compagno di avventura, l’ex macellaio Piero Tanca, 88 anni, e da venti sempre puntuali a provare l’ebbrezza dell’anno.

L’appuntamento, come da tradizione, è per il primo gennaio 2026, alle 10.30 nella spiaggia di Balai, per la consegna delle magliette e l'attività di riscaldamento a suon di musica, prima del tuffo in acqua previsto a mezzogiorno. Il tutto organizzato dal gruppo de I Temerari, guidato da Lello Cau. L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

