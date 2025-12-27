Domenica di spettacoli ed eventi a Sassari, domani 28 dicembre, nell’ambito di “Destinazione: Natale!”, il ciclo di 220 appuntamenti festivi sovvenzionati dal Comune e realizzati con la collaborazione di enti e associazioni culturali.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 continua in piazza Fiume il Laboratorio Lego organizzato dall’Associazione Zoe in collaborazione con il Centro commerciale naturale Stelle del centro. Nello stesso scenario si terrà anche Il gioco degli scacchi, partite in squadra a tempo con scacchi alti un metro e telecronaca in rima (M&M Service). Sarà invece il turno del Cineteatro Astra, alle 18, a fare da cornice allo spettacolo “Una Cenerentola”, destinato a ragazzi dai 6 ai 14 anni e allestito dalla compagnia La botte e il cilindro. Alle 18.30 al Teatro Comunale andrà in scena “Il mondo dei cartoon”, musical show dell’Associazione culturale Battor. Prosegue poi la mostra "Luce natura libertà" dell'associazione Aurea Natur, al Padiglione Tavolara dalle 10 alle 19, mentre fino al 6 gennaio, all’esterno del Padiglione, continuerà il percorso luminoso in arte sacra Natività in lightbox (Cooperativa Aguaplano). Lo stesso Padiglione ospita con orario 11-13 e 17-19 "Sassari in mostra", triplice esposizione sulla danza curata dall’Associazione Estemporada. Dalle 10 alle 14 a Palazzo di città, infine, è ancora disponibile la mostra “Ritroviamo Sassari” con le fotografie di Marco Ceraglia e Alois Ottiger.

