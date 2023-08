Medici di famiglia cercasi anche per coloro che non soffrono di gravi malattie. È quello che chiedono da un po' di tempo i pazienti che a Porto Torres, come in altri centri urbani, subiscono un deficit assistenziale che sta diventando una vera emergenza.

La direzione Asl di Sassari precisa che i cittadini di Porto Torres al momento sprovvisti del medico di Medicina Generale sarebbero circa mille, e che il medico Gustavo Lai, con incarico provvisorio segue 1.500 assistiti.

«La decisione di dare priorità alle persone maggiormente fragili, come anziani e persone con gravi patologie, nell’assegnazione d’ufficio del Medico di Medicina generale – sottolinea la direzione aziendale Asl - è una decisione etica, così da garantire l’assistenza a chi ne potrebbe avere maggiormente bisogno».

La conseguenza di questo orientamento ha portato ad assegnare il medico a tutti gli over 57 anni, oltre ovviamente alle persone con patologie. Nel frattempo gli uffici della Asl sono ora impegnati nel concludere in tempi brevi l’iter procedurale per l’attivazione degli Ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) con bando scaduto il 30 luglio, così da garantire ai cittadini senza medico di base la continuità assistenziale.

La maggior parte dei medici presenti nell’ambito Porto Torres – Stintino ha dato disponibilità ad incrementare il massimale fino a 1800 assistiti, e al momento sono stati accettati oltre 800 pazienti. Ulteriori mille sono seguiti dalla dottoressa Ruiu, mentre per i circa mille pazienti sprovvisti di medico è attiva in città la guardia medica.

