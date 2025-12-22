Attentato incendiario nelle prime ore del mattino a Sassari. Poco prima delle 4 una persona ha gettato della benzina all’esterno del ristorante “Capitano Hook” in piazzale Segni. Poi ha dato fuoco al carburante e si è dileguato. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e le volanti della polizia di Stato. Gli agenti della questura stanno ora indagando sull’accaduto per individuare il responsabile.

