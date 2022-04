Lite tra ambulanti e agenti della Polizia Locale al mercatino di viale delle Vigne a Porto Torres. Durante un controllo sulle attività due uomini della municipale sono stati aggrediti da un commerciante titolare di una delle bancarelle che ogni giovedì mattina si posizionano nel piazzale del supermercato Conad.

Come ogni settimana era prevista l’attività di ispezione sul rispetto delle norme che vigono per i mercatini e in particolare sull’utilizzo del suolo pubblico e delle licenze commerciali. All’improvviso si è animata la discussione tra uno degli ambulanti e due uomini della Polizia locale, entrambi sono stati aggrediti con calci e pugni. Per calmare gli animi sono intervenuti alcuni colleghi che hanno allarmato il 112. I due vigili urbani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari. Hanno riportato alcune ferite sul volto.

Una pattuglia dei carabinieri della compagnia locale è accorsa sul posto per raccogliere testimonianze e verbalizzare quanto accaduto.

La vicenda ha provocato l’indignazione del sindaco Massimo Mulas. "Si tratta di un atto gravissimo e senza scusanti - dichiara il primo cittadino -; non è accettabile mettere le mani addosso a pubblici ufficiali che stanno esercitando le loro funzioni nell'interesse della cittadinanza. Esprimo la mia totale vicinanza agli agenti coinvolti e mi auguro che si ristabiliscano quanto prima”.

L’accaduto per l’amministrazione comunale conferma la necessità di mettere ordine, senza sconti, nel settore. “Ho chiesto alla Polizia locale di intensificare i controlli per verificare la regolarità delle autorizzazioni e dei pagamenti - ha aggiunto Mulas-. La considerazione che si stia uscendo da un periodo emergenziale non deve essere la scusa per tollerare comportamenti fuorilegge. La vera ripartenza può avvenire solo nella legalità".

