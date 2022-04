Ieri mattina due vigili urbani di Porto Torres, con ferite al volto, sono stati trasportati al pronto soccorso di Sassari, dopo il parapiglia scoppiato con diversi ambulanti del mercatino di viale delle Vigne di Porto Torres. I vigili sostengono di "essere stati aggrediti dagli ambulanti mentre svolgevano le proprie funzioni". Cioè un accertamento sul pagamento del canone del suolo pubblico.

Un episodio che ha anche scatenato le ire del sindaco Massimo Mulas. "Un atto gravissimo, intensificheremo i controlli sulle aree mercatali", aveva dichiarato tra le altre cose il primo cittadino.

Ma oggi emerge un'altra novità. Luigi Nuvoli, ambulante di 26 anni di Sassari, che ieri aveva sostenuto "di essere stato aggredito per primo da quattro vigili che mi hanno scaraventato in un furgone", si è presentato a sua volta al pronto soccorso di Sassari. Visitato nella notte è stato rilasciato dai medici con un certificato di sette giorni di cure, a causa di "un trauma contusivo all'emitorace sinistro". Il giovane oggi rincara le accuse. "Il certificato medico dimostra che non mentivo - dice -. I vigili mi sono saltati addosso all'improvviso e poi non ho capito nulla, letteralmente sommerso dai loro corpi". Fatto sta che è scoppiato un violento parapiglia, che ha coinvolto altri ambulanti, in cui i due vigili hanno avuto sicuramente la peggio, ricorrendo anch'essi, appunto, alle cure mediche.

Tra le testimonianze quelle di Maddalena Battino, presidente regionale dell'ANA (Associazione Nazionale Ambulanti), presente alla scena."Sono stati i vigili ad aggredire per primi - commenta -. Luigi Nuvoli, dopo gli accertamenti, è stato maltrattato senza motivo. Poi sono arrivati gli altri ambulanti. C'è stata una violenta colluttazione e un vigile è stato colpito al volto". Le versioni dei vigili e degli ambulanti quindi divergono, soprattutto su chi abbia aggredito per primo. Sul posto ieri è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. E ci sono delle indagini in corso. Che potrebbero avere risvolti penali per i contendenti.

