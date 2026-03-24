Porto Torres, lavori sulla rete elettrica: traffico interrotto sulla statale 131Lo stop fino alle 18 di sabato 28 marzo: ecco in quale tratto
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Da oggi 24 marzo e fino al 28 marzo saranno attive limitazioni al transito sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, per consentire interventi della società Terna sulla linea elettrica, nel territorio comunale di Porto Torres.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, il traffico è stato interrotto su entrambe le carreggiate questa mattina a partire dalle 7 e fino alle 18 di sabato 28 marzo, nel tratto compreso tra il km 229,200 e il km 231,500.
Il traffico proveniente da Cagliari e da Porto Torres verrà deviato al km 229,200 per proseguire in direzione Stintino e immettersi sulla strada provinciale 34, attraversando l’area industriale fino a raggiungere via dell’Industria.
Per il traffico diretto a Cagliari, la deviazione avverrà sulla strada provinciale 34: i veicoli percorreranno l’area industriale per poi ricollegarsi alla statale 131 in direzione sud (Porto Torres–Cagliari) tramite la rampa di svincolo.