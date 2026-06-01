Opere sulla viabilità e decoro urbano nel territorio comunale di Ozieri. Sono in corso di realizzazione i lavori di definizione del piano viario della strada di proprietà comunale che si estende lungo un tracciato dalla località Cordianu a Pianu 'e Padru a confine con il Comune di Nughedu San Nicolò, attraversando la zona Bariles e Funtana Pria.

L'intervento progettuale e di Direzione Lavori, affidato al geometra Giovanni Casu, contempla l'esecuzione dei ripristini del piano viario in sterro e in calcestruzzo cementizio, le aree di manovra e di scambio laterali, banchine e cunette a margine strada, con i ripristini degli attraversamenti e gestione delle acque pluvie.

L'arteria rurale in questione oltre a garantire un importante crocevia di collegamento fra le aziende agricole presenti, mette i due comuni interessati in collegamento fra loro garantendo una maggiore sicurezza per interventi mirati per la prevenzione agli incendi in una zona omogenea ambientale di grande interesse paesaggistico.

L'opera in corso di esecuzione è stata affidata alla ditta di Movimento Terra di Giovanni Antonio Satta. Il finanziamento della Regione a seguito di emendamento in finanziaria a firma del consigliere regionale Piero Maieli è stato oggetto di un percorso congiunto fra questo Assessorato e l'Assessorato alle Attività Produttive guidato da Mario Piras.

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