Un dono per realizzare nuovi spazi e acquistare nuovi macchinari medico-sanitari per il reparto ospedaliero di Sassari, dove la cura dei bambini non si limita alle patologie.

C’è tutto il cuore dell’associazione no-profit Gianni Fresu di Porto Torres, del suo presidente Salvatore Fresu e dei suoi volontari, nella donazione particolarmente generosa, di ben 50mila euro, all’Azienda ospedaliero Universitaria di Sassari, in particolare alla struttura di Chirurgia pediatrica e neonatale e alla Clinica pediatrica, risorse frutto del ricavato degli eventi "Uniti per inseguire un Sogno! - 9° Trofeo Gianni Fresu" e alla seconda edizione dell'evento "Un calcio al bullismo".

Giovedì 25 settembre alle 18, nella sala consiliare del Comune di Porto Torres, l’associazione Gianni Fresu, attiva ormai da un decennio nella promozione di iniziative di carattere sportivo, sociale e benefico sul territorio, consegnerà alla Aou di Sassari il materiale medico-sanitario acquistato grazie a quanto raccolto durante gli eventi organizzati a Porto Torres con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Si tratta della decima donazione ufficiale da parte dell’Associazione nell’ambito delle nove edizioni del torneo e dedicato al ricordo del compianto Gianni Fresu, per oltre un decennio dirigente e allenatore del settore giovanile del Porto Torres Calcio. A fare gli onori di casa saranno il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e l’assessora allo Sport e alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il commissario straordinario della Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo, Francesco Saverio Camoglio, direttore della Chirurgia pediatrica e neonatale e Gianfranco Meloni, direttore della Clinica Pediatrica.

A consegnare l’assegno, simbolo della generosa donazione, saranno Salvatore Fresu e Antonella Ruggiu, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Fresu che coinvolge circa 50 volontari.

All’appuntamento saranno presenti i rappresentanti dello staff, della Fondazione di Sardegna e della sezione sassarese dell’Associazione Italiana Arbitri, gli altri partner e gli esponenti delle società sportive che hanno partecipato alle iniziative.

© Riproduzione riservata