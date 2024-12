La nuova sede di Forza Italia, a Porto Torres, sarà dedicata ad Annibale Francesconi, politico turritano noto per la sua straordinaria carriera politica. L’appuntamento è per sabato, 21 dicembre alle 10.30, per l’inaugurazione della sezione cittadina, in via Emilio Lussu, alla presenza di iscritti e simpatizzanti. All’incontro interverranno oltre al segretario cittadino di FI, Pier Luigi Molino, anche Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, Giovanni Terrosu coordinatore provinciale di FI, Marco Falcone eurodeputato e vice capo della delegazione italiana del gruppo Pppe- Partito popolare al Parlamento europeo.

L’ex sindaco socialista di Porto Torres, Annibale Francesconi, scomparso nel 2003, passò a Forza Italia nel 1997 dopo una lunga militanza nel Psi, rivestendo l’incarico di consigliere comunale e in seguito di consigliere regionale, nel 1969. Da agosto 1974 a maggio 1976 assunse il mandato di assessore regionale nella giunta Del Rio e negli anni dal 1977 al 1978 nella giunta Soddu. In questo stesso anno si dimise dopo essere stato eletto sindaco di Porto Torres, una breve esperienza a seguito dell’incarico nel Comitato circoscrizionale di controllo di Sassari. A ricordare la figura di Francesconi sarà anche il segretario cittadino Molino che ne sottolinea lo spessore politico.

