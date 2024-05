Un netto vantaggio e un percorso pulito per l’imbarcazione “Capo Amato” di Pietro Fois, che ha tagliato il traguardo per prima aggiudicandosi la XVI Regata del Pescatore di Porto Torres, una rievocazione storica e identitaria che richiede alcune prove di capacità.

La gara si è svolta questa mattina nella rada dello Scogliolungo, davanti lo specchio acqueo che ospita la manifestazione, nel nome della tradizione marinara.

Al secondo posto “Teresa”di Gianfranco Rivieccio e terzo posto per “Gruviera” di Andrea Fiori,. Alla competizione organizzata da Asso.Vela in collaborazione con il gruppo in costume, l’associazione Etnos Li Bainzini, hanno partecipazione sei barche tutte armate a vela latina , sei equipaggi sfidanti che con vigorose vogate hanno portato i loro scafi verso la zona di pesca.

Oltre alle imbarcazione vincenti, hanno preso parte alla gara anche “Sara” di Francesco Sannino, “San Vincenzo II” di Vincenzo Greco, “Maschjarana" del Comune di Stintino. Hanno utilizzato le antiche tecniche simulando l’azione di pesca dei pescatori del secolo scorso. Il loro rientro è stato un trionfo tra i tanti curiosi che hanno assistito alla sfida in una splendida giornata di sole.

