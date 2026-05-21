L'universo di Fabrizio De Andrè cantato dall'artista Denise Gueye, un progetto musicale realizzato con l'accompagnamento del chitarrista Marco Carta, dedicato al grande Faber. L'appuntamento dal titolo "Le storie di ieri" è in programma domani, venerdì 22 maggio alle 20.30, presso la sala Filippo Canu, a Porto Torres, dove l'universo poetico del cantautore genovese potrà coinvolgere l'intero pubblico presente. Un concerto intenso ed evocativo che farà rivivere un pezzo di storia della canzone d'autore, un viaggio musicale tra memoria, poesia e impegno civile attraverso alcuni brani tra i più noti e significativi che hanno segnato vecchie e nuove generazioni, un repertorio ricco per una voce originale come quella della cantante Denise Gueye, a partire dalla Ballata di Michè a Il Suonatore Jones, e fino alla Canzone del padre e alla celebre Le storie di ieri. La intensa dell'artista e la chitarra raffinata di Marco Carta accompagneranno il pubblico in un'esperienza di ascolto intima e coinvolgente, tra arrangiamenti essenziali, parole senza tempo e atmosfere cariche di emozione. L'ingresso al concerto è libero.

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