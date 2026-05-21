Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, ha firmato l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua, risultata non potabile, nei quartieri Salamagna, Montiggeddu e San Biagio.

A seguito della comunicazione pervenuta dall’Asl Sassari Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene dell’Alimentazione e della Nutrizione, relativa alle analisi effettuate sul campione d’acqua prelevato il 18 maggio in via Cottoni (nicchia), è emerso il superamento del valore previsto del parametro Nitriti.

Pertanto, con ordinanza sindacale, è disposto il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nei tre quartieri. Il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua di rete come bevanda e per la preparazione di alimenti (inclusi il lavaggio di verdure da consumare crude, la cottura di cibi e l'igiene orale).

L'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua esclusivamente per l'igiene personale, la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti tecnologici. La precisazione che la bollitura dell'acqua non elimina i nitriti, pertanto l'acqua non è resa potabile tramite bollitura. Il divieto resterà in vigore fino alla comunicazione dell’Asl del ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua ai parametri di legge.

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