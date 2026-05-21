Porto Torres, un colpo di sonno e finisce contro un palo della luceL’incidente è avvenuto in via dell’Erica
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Un colpo di sonno e l’auto finisce contro un palo della luce. L’incidente è successo intorno alle 17 in via dell’Erica, poco distante dall’incrocio con via Sassari, all’ingresso di Porto Torres.
Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di una Ford Focus, mentre procedeva da via dell’Erica verso l’intersezione con la ex 131, ha perso il controllo del mezzo per un improvviso colpo di sonno, andando a sbattere contro il palo, divelto a seguito dell’impatto.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno chiesto l’intervento dei tecnici per rimuovere la struttura e mettere in sicurezza la strada, rimasta bloccata al traffico per circa un’ora.
Il conducente, residente a Porto Torres, non ha riportato ferite, mentre l’auto è rimasta seriamente danneggiata.
Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la dinamica. Nel luogo dell’incidente, oltre all'ambulanza del 118, sono Intervenuti anche gli agenti della polizia locale.