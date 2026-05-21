Incendio nel pomeriggio a Sassari in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Baracca 1.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'abitazione. In seguito sono arrivati gli operatori del personale NBCR, addestrati per fronteggiare eventi non convenzionali, che con alcune attrezzature hanno effettuato la combustione in torcia del gas residuo contenuto nelle bombole completando le operazioni di messa in sicurezza.

L'intervento si è concluso alle 16,30 circa. Sul posto la polizia la locale per la chiusura del tratto stradale durante le operazioni.

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