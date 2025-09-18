L’Ute- Università delle Tre Età - di Porto Torres si prepara all’inaugurazione del primo anno accademico dell’associazione nata con l'obiettivo di favorire l’arricchimento culturale della città turritana attraverso incontri formativi e di incoraggiare un’istruzione permanente rivolta a giovani, adulti e anziani stimolando la partecipazione dinamica alla vita della comunità. Per illustrare alla popolazione turritana e alla stampa la missione, i valori e le azioni principali già programmate dall’Ute, l’associazione ha organizzato, in collaborazione l'Amministrazione comunale, un incontro in programma sabato 27 settembre alle 17 nella Sala conferenze del Museo del Porto in via Antonietta Bassu.

Oltre a descrivere i propri scopi, l'Associazione indicherà le modalità di iscrizione e di partecipazione ai corsi e alle iniziative con l’obiettivo di promuovere il più possibile il coinvolgimento della comunità. All’appuntamento, moderato dal giornalista Gianni Bazzoni, prenderà parte il Sindaco Massimo Mulas insieme a diversi esponenti dell’Amministrazione comunale, la presidente dell’Ute Porto Torres Alba Rosa Galleri, Gianfranco Dongu, presidente della Confederazione Regionale delle Università delle Tre Età (Crutes), Paolo Sanna, segretario Ute Arzachena e Antonello Pazzona, presidente Ute Sassari.

