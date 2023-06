Invasione notturna di topi nella parte alta di viale delle Vigne, in prossimità del piazzale Conad a Porto Torres. I residenti delle abitazioni vicine sono scesi in strada con scope e ramazze per respingere i roditori impazziti che avevano invaso l’area pavimentata. Se ne contavano a decine. Poco distante si trova una zona verde dove i topi trovano riparo.

Un incubo per gli abitanti: «Temiamo ci sia una colonia in cerca di cibo che la notte esce in esplorazione e invade la strada col rischio che possano entrare nelle case», raccontano i residenti. «Abbiamo provato a mandarli via utilizzando dei medicinali appositi ma non hanno sortito effetto». E già da qualche giorno che si ripete la stessa situazione e gli abitanti sono esausti, stanchi di dover rincorrere i ratti per cacciarli quando si avvicinano agli ingressi delle case.

Al Comune chiedono un intervento di disinfestazione e derattizzazione di tutta l’area. Nel frattempo hanno allertato la Polizia locale per trovare una soluzione alla situazione di emergenza, che pone problemi di igiene e salute pubblica.

