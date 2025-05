Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, insieme all’amministrazione comunale stanno monitorando la situazione e in particolare il quadrante dei venti, a seguito del grosso incendio che, intorno alle 13, ha colpito uno dei capannoni della ex Safisarda, stabilimento in via Pigafetta, nel comparto artigianale della zona industriale.

Il fuoco ha bruciato interamente il tetto di una della strutture gestita negli anni passati dalla European Global Service, una società che produceva fertilizzanti, poi dismessa. Sul tetto due operai erano impegnati nei lavori di impermeabilizzazione e messa in sicurezza della copertura. Improvvisamente una scintilla ha fatto innescare l’incendio che, spinto dal vento, si è esteso verso la struttura adiacente. Una lunga nube di fumo ha invaso la zona. Sul posto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, impegnato con sei mezzi, la polizia locale, i carabinieri della compagnia di Porto Torres e un’ambulanza.

Il primo cittadino ha allertato il Centro operativo Comunale che è pronto, in caso di necessità, a intervenire con un’eventuale ordinanza sindacale d'emergenza per la chiusura delle finestre e per l'obbligo di rimanere al chiuso. Atto che sarà emanato solo se necessario in base alla direzione del vento. Nell'area sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

© Riproduzione riservata