Immensa colonna di fumo sta invadendo la zona industriale di Porto Torres dove è in corso un grosso incendio partito, probabilmente, da un capannone industriale.

I vigili del fuoco impegnati con l'incendio a Porto Torres (foto Pala)

Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco. Non si esclude la natura dolosa. Il fuoco in via Pigafetta ha devastato una struttura e il materiale contenuto all'interno, in prossimità della Safisarda. European Global Service è la società colpita dal rogo.

L'incendio nella zona industriale di Porto Torres (foto Pala)

Sul posto anche polizia locale e carabinieri della compagnia di Porto Torres.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio a Porto Torres (foto Pala)

© Riproduzione riservata