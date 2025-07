La Scuola civica di musica “Fabrizio de Andrè” di Porto Torres ospiterà dal 16 al 20 luglio il corso di Interpretazione e Tecnica pianistica organizzato dal C.I.S.M. – Centro Internazionale Studi Musicali – in collaborazione con l’associazione Musicando Insieme.

Il percorso formativo sarà diviso in tre sezioni, a partire dal Master destinato agli studenti con formazione avanzata, alla sezione Junior per allievi in fase di formazione media, fino alla Propedeutica per studenti in fase di formazione iniziale. I Corsi saranno diretti dal maestro Stefano Mancuso (Master e Junior), coadiuvato dai docenti assistenti, i maestri Daniela Gonzales, Maria D’Angelo (Junior) e Jeff Edes (Junior e Propedeutica).

A partecipare saranno circa 18 studenti provenienti dalla Sardegna (La Maddalena, Alghero, Olbia, Porto Torres, Sassari e Nuoro) dalla Bulgaria e dalla Spagna, giovani talenti che renderanno il Corso un’occasione di incontro e scambio culturale di respiro internazionale.

Al termine del percorso di perfezionamento gli studenti si esibiranno in un concerto finale che avrà luogo il 20 luglio alle ore 20.30 presso la Scuola di via Pacinotti. Il C.I.S.M., sulla base del giudizio insindacabile della Commissione Artistica, presieduta dal maestro Stefano Mancuso, selezionerà alcuni studenti per assegnare loro le borse di studio che li consentirà di partecipare ai concerti nella stagione musicale 2025-26, secondo un calendario con date e sedi da definire.

