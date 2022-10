Ultima bolletta elettrica di agosto? Quasi 100mila euro. Succede in supermercato di Porto Torres. Di questo passo, alla fine dell'anno corrente, l'ammontare della spesa elettrica per l'attività sarà di 1 milione di euro.

Una cifra davvero esorbitante, se confrontata a quella complessivamente pagata nel 2021: circa 200mila euro. Quindi ben 5 volte superiore, con un surplus di 800mila euro.

Un'autentica mazzata che economicamente metterebbe ko chiunque. Il supermercato in oggetto ha ben 50 dipendenti.

Tutti al corrente della situazione. "Siamo stati informati dalla dirigenza, molto corretta - spiega un dipendente del supermercato di 62 anni -. Mi manca ancora qualche anno per andare in pensione e con queste cifre pagate per l'elettricità il rischio chiusura è enorme. E a questa età chi mi prende a lavorare?".

Timore condiviso da altri dipendenti. "È davvero allucinante quello che sta succedendo - precisa una commessa -. Mi dovrei sposare ma ora di fronte a questa situazione non ho più certezze". A Porto Torres analoga situazione in altre attività simili.

Nel settore la perdita di numerosi posti di lavoro è dietro l'angolo.

