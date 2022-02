Da una parte ci sono carrarmati che seminano morte e terrore in Ucraina, nel cuore dell’Europa, e dall’altra nel mondo c’è un desiderio di pace. L’unica scelta che in tanti vogliono affermare. Bandiere della pace sventoleranno domani nella piazza del Comune di Porto Torres dopo l’attacco militare avvenuto due notti fa da parte della Russia sul territorio ucraino.

La manifestazione indetta dalle associazioni di volontariato, che hanno accolto l'invito della Rete italiana Pace e Disarmo, si svolgerà alle 10.30 davanti al municipio. Promossa da Libera, Consulta del volontariato turritano e tutte quelle associazioni cittadine che all’interno della loro organizzazione hanno sempre tenuto fermo il principio della pace, l’iniziativa intende testimoniare la ferma condanna alla guerra che in queste ore sta provocando morti e feriti. “È la sopraffazione di un popolo – dicono i volontari - e noi dobbiamo essere vicini alla comunità ucraina. Dobbiamo farci sentire e dimostrare che noi sardi, liberi e democratici, stiamo qui in piazza per dire no alla guerra e fare tacere armi e violenza”. Un gesto, una dimostrazione. “Ma sappiamo – aggiungono - che le nostre voci unite sono più forti”.

