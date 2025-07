Nella splendida cornice dell’Atrio Comita della Basilica di San Gavino, a Porto Torres, il giornalista Marco Varvello presenterà il suo libro “Londra. I luoghi del potere” (Solferino, 2025), nell’ambito della rassegna letteraria “Scrittori a piede Lìberos”.

L’appuntamento è per sabato 2 agosto alle ore 20. Il libro di Varvello – tra i volti più noti della Rai e a lungo corrispondente da Londra – compie un viaggio nei luoghi dove si prendono le decisioni che cambiano la storia. Ogni capitolo è una tappa nella metropoli inglese, per spiegare le tendenze in atto del Paese: da Westminster e Downing Street, passando per Buckingham Palace, fino all’East End e Kentish Town.

In particolare, "Londra. I luoghi del potere" aiuta a comprendere il ritorno della Gran Bretagna tra i protagonisti internazionali, ripercorrendo il decennio che ha segnato il futuro del Paese. Dalla Brexit al possibile «reset» verso l’Europa con il nuovo governo laburista, dalla fine del lungo regno della regina Elisabetta al nuovo corso sotto il regno di re Carlo: un viaggio che va oltre la capitale e offre una chiave di lettura per capire il presente e il futuro della Gran Bretagna.

