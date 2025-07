A Platamona si inaugura la scalinata che permette l’accesso in spiaggia dalla Rotonda. Stamattina, nel litorale di Sassari, sono state tolte le recinzioni dal cantiere rivelando così l’opera che si attendeva da circa 10 anni, dal crollo del parapetto che divideva l’allora parcheggio dall’arenile.

Si tratta di uno spazio simbolico dell’intero litorale per chi vive nel sassarese e che collega Porto Torres e Castelsardo passando per il capoluogo tuttirano e Sorso. L’intervento, costato 250mila euro e realizzato sotto il controllo del settore Lavori Pubblici di Sassari, è stato progettato dall’architetta Maddalena Pattitoni, che ha anche diretto i lavori.

«Quest’intervento si inserisce in un più ampio processo di rilancio della nostra spiaggia e delle nostre velleità di sviluppo turistico», afferma il sindaco, Giuseppe Mascia, che poi annuncia «proprio oggi abbiamo raggiunto un accordo con la famiglia Cansella, proprietaria dell’area camper che si trova in prossimità della strada da cui si accede alla Rotonda, per la realizzazione di almeno altri cinquanta parcheggi gratuiti».

Questi andranno ad aggiungersi a quelli già presenti lungo la direttrice che da via Oreste Pieroni giunge fino a piazza Abbacurrente e ai 50 ricavati nell’area privata vicino alla Rotonda.

«Stiamo parlando di 300 parcheggi liberi a uso e consumo di chi frequenta questo tratto di litorale- prosegue Mascia –ma l’obiettivo è di individuare altre aree lungo tutto il litorale, in accordo con le amministrazioni di Sorso e di Porto Torres, e di adeguare alla presenza di queste nuove aree di sosta anche il trasporto pubblico verso tutti i pettini di Platamona e verso Balai». Intanto si stanno completando le procedure per aumentare gli stalli nella Rotonda riservati ai disabili.

«I servizi di salvamento a mare e quelli di assistenza ai disabili- aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna -da sempre eccellenti a Platamona come nelle altre spiagge sassaresi, saranno implementati grazie alla realizzazione di una seconda rampa di accesso alla spiaggia”. Si concretizzerà a settembre in modo da “limitare i disagi per l’utenza e per gli operatori economici della zona».

© Riproduzione riservata