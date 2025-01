Il maltempo colpisce anche le strutture sportive nel territorio comunale di Porto Torres.

Le raffiche di vento hanno staccato alcune porzioni dei pannelli solari collocati sui tetti dei locali all’interno del campo sportivo comunale di viale delle Vigne. Alcuni frammenti dei vecchi impianti di fotovoltaico sono finiti sui marciapiedi adiacenti a piazza Cagliari.

Sul posto i sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e Vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno messo in sicurezza la zona.

L’intera area è stata transennata come disposto dal Comune in attesa che si intervenga per la sistemazione degli impianti ancora pericolanti. Nell’area industriale è stata riaperta, dopo tre settimane, la strada provinciale 34 nel tratto tra via Pigafetta e via dell’Industria dopo che gli operai Multiss, società partecipata della Provincia di Sassari, in collaborazione con la società Sarda Laterizi srl, hanno rimosso i frammenti di amianto crollati dal tetto del vecchio fabbricato industriale e finiti sulla carreggiata.

