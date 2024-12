Il presepe più suggestivo, realizzato con le mani di artisti e artigiani della città di Porto Torres, opere a confronto nel bando di concorso indetto dall'amministrazione comunale.

Il Comune turritano intende premiare i presepi, gli addobbi e le luminarie più belle allestite su balconi, vetrine, facciate e cortili, ma anche arredi e allestimenti urbani visibili e visitabili dall’esterno. Per questo ha indetto il concorso “Presepi per la Città 2024 - Porto Torres”, in ricordo di Vincenzo Camoglio.

L’idea è di arricchire l’offerta cittadina coinvolgendo anche quartieri e periferie, e di creare un’occasione d’incontro e di socializzazione fra gli abitanti, sviluppando il sentimento di comunità, di relazione e di condivisione degli spazi con tutta la cittadinanza. Possono partecipare gratuitamente al concorso tutti gli abitanti e i commercianti di Porto Torres che abbelliscano parti esterne della propria abitazione e le attività commerciali situate nel Comune.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del dicembre.

