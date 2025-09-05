Il candidato “perfetto” che mette insieme le diverse anime del Partito democratico. A pochi mesi dal rinnovo del Consiglio comunale di Porto Torres, l’attuale primo cittadino, Massimo Mulas, ottiene la consacrazione del direttivo del Pd cittadino che riconferma la sua candidatura a sindaco anche per la prossima legislatura 2026-2031, nelle elezioni in programma la prossima primavera.

Nella giornata di mercoledì 3 settembre, si è tenuto presso la sede dei Dem, in corso Vittorio Emanuele, un incontro del gruppo direttivo del circolo locale. Al centro della riunione, il tema della prossima tornata elettorale e, in particolare, la proposta sulla candidatura alla carica di sindaco.

Dopo un confronto aperto e approfondito, il direttivo con il segretario di sezione, Antonello Cabitta, ha espresso all’unanimità il sostegno alla riconferma di Massimo Mulas come candidato sindaco, riconoscendone la leadership, l’impegno e la capacità amministrativa dimostrati nel corso degli ultimi cinque anni.

La proposta “bis” verrà allargata ad altre forze politiche che dovranno scegliere se sostenere la candidatura di Mulas. All’orizzonte anche le primarie, un confronto democratico con un altro componente della coalizione, che presumibilmente sarà individuato tra le fila del Movimento cinque Stelle. Tra i nomi possibili Loredana De Marco, ex consigliera e presidente del consiglio nell’amministrazione pentastellata del sindaco Wheeler. Il prossimo passaggio per il Pd sarà rappresentato dalla convocazione dell’assemblea degli iscritti, che avrà il compito di rafforzare e ratificare formalmente questa decisione avviando il percorso elettorale.

Nel corso della riunione è emersa anche la volontà di costituire un gruppo di coordinamento politico-organizzativo, che opererà in apertura e in ascolto, con tutte le realtà politiche, civiche e associative interessate a costruire un progetto inclusivo e partecipato per il futuro della città, in un processo di continuità amministrativa.

Il Partito Democratico si conferma così determinato a proseguire il lavoro di rinnovamento e responsabilità amministrativa avviato negli ultimi anni, nella convinzione che Porto Torres meriti stabilità, visione e impegno collettivo.

