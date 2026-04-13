Sono quasi terminati i lavori che restituiscono la struttura del Palasport Alberto Mura alla città di Porto Torres con una veste più efficiente, moderna e accessibile.

Due diversi cantieri per la riqualificazione, efficientamento energetico e incremento della sicurezza dell’edificio, pianificati dall’Amministrazione grazie all’accesso a due distinti finanziamenti, richiesti e gestiti dal Comune, ovvero 300mila euro dalla Rete Metropolitana e 500mila euro dalla Regione.

Dopo gli interventi di riqualificazione interna ed esterna del Palazzetto, con rifacimento del parquet di gioco, riqualificazione dei servizi igienici, rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interna, abbattimento delle barriere architettoniche – si sono concluse le opere che miglioreranno la classe energetica del palazzetto attraverso la sostituzione di tutti gli attuali infissi con nuovi serramenti, la realizzazione del cappotto termico, l’eliminazione delle aiuole presenti lungo tutto il perimetro, la messa in sicurezza delle strutture e degli accessi, la manutenzione interna degli spogliatoi e l’installazione di videocamere esterne. Interventi nati a seguito delle esigenze espresse dalle società sportive che utilizzano la struttura, da segnalazioni di atti vandalici e intrusioni, nonché dal rispetto di adempimenti normativi e prescrizioni indispensabili per garantire la piena fruibilità del Palasport, una delle poche strutture del territorio in grado di ospitare eventi di un certo rilievo.

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