Feste natalizie all’insegna della solidarietà e del senso di comunità, che la città di Porto Torres dimostra ormai da tempo. Giovedì 19 dicembre, dalle 9 alle 21, alla scalinata della chiesa dello Spirito Santo ritorna il grande appuntamento del “Miracolo di Natale”, evento benefico ideato da Gennaro Longobardi e patrocinato dal Comune turritano e che si svolgerà in contemporanea in tante altre città della Sardegna.

Come ogni anno la rete di soggetti del Terzo Settore, associazioni, enti e semplici volontari, si impegna per garantire un sereno Natale alle famiglie indigenti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, donando generi alimentari a lunga conservazione. Al termine della raccolta sarà effettuato lo smistamento e la divisione in parti uguali per la successiva distribuzione a cura degli scout Agesci e Cngei.

Il “Miracolo di Natale”, iniziativa organizzata da un gruppo di volontari, dalla Consulta del volontariato cittadino con diverse associazioni, è un evento che unisce la comunità: ogni donazione contribuirà a sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà, portando un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Tra i promotori anche il consigliere Gavino Ruiu e il Rotaract Club Porto Torres che cura la preraccolta presso Torrefazione Morgan e Turrismarket Crai.

