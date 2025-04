Quando l’accessibilità digitale, elemento imprescindibile nel vivere quotidiano come nella pubblica amministrazione, una sfida per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e l’esperienza complessiva dei cittadini.

Con questo obiettivo il Comune di Porto Torres si è impegnato a rendere accessibile il sito web istituzionale, approvando gli obiettivi di accessibilità per l’annualità 2025 del sito internet istituzionale, dei siti tematici e delle app per dispositivi mobili dell’Ente.

Tutto in conformità con la normativa vigente, e alle “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, che interviene a tutela del diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione con lo scopo, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e alla partecipazione democratica, per una migliore qualità della vita.

© Riproduzione riservata