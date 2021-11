Villaggio Satellite, ovverosia il più grande quartiere di Porto Torres: 3500 abitanti e pochi servizi. I tanti ragazzini e bambini del rione popolare hanno solo un campo da calcio in sterrato per giocare, quello di piazza della Memoria: un luogo dove sono cresciuti tanti talenti calcistici turritani.

La struttura era stata sistemata dalle precedenti amministrazioni con recinzioni adeguate e porte da gioco. Ora è in totale abbandono: le reti di recinzione sono divelte da qualche anno, la struttura da troppo tempo senza manutenzione ed il terreno di gioco pieno di deiezioni di animali.

Eppure basterebbe poco per riqualificare questo prezioso spazio urbano. I residenti sono molto delusi.

"Nel quartiere ci sono tanti altri problemi, ma non ci aspettavamo questa trascuratezza da parte della nuova Amministrazione comunale - dicono in coro diversi abitanti - I nostri ragazzi sono costretti a giocare nella sporcizia e nel fango, quando con pochi soldi si potrebbe sistemare questo spazio e renderlo di nuovo fruibile. Invece nulla. Manca anche un piccolo spogliatoio, che renderebbe il piccolo impianto di piazza della Memoria ancor più agibile e all'altezza dei tempi".

A Porto Torres esistono altri spazi e campetti per bambini trascurati da anni, inesorabilmente in degrado, in primis quello del Villaggio Oleandro.

© Riproduzione riservata