Intervengono gli operai di Abbanoa per riparare la grossa perdita d’acqua che, da giorni, sta creando disagi agli automobilisti lungo il corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Porto Torres. La situazione di disagio era stata segnalata dai residenti al sindaco Massimo Mulas, il quale aveva chiesto la immediata messa in sicurezza.

La società ha garantito l’intervento nella giornata di martedì 19 novembre, contestualmente alle attività di ingegnerizzazione già avviate nel comune grazie ai fondi del Pnrr. In quella occasione le squadre dei tecnici Abbanoa potranno procedere al ripristino della condotta situata davanti al municipio e in prossimità della chiesa della Beata Vergine della Consolata, onde evitare due volte le restrizioni dell’acqua alla cittadinanza.

I lavori consistono nel collegare le nuove reti idriche nella via Satta, via Petronia e nella via Angioy. Durante l’esecuzione degli interventi è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’acqua dalle 7 alle 23 in tutto il territorio comunale.

