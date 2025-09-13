Il transito e la sosta continua di mezzi nel piazzale di accesso alla Basilica di San Gavino, a Porto Torres, continua a creare disagi. L’area, vietata al passaggio e alla sosta delle auto, è spesso resa pericolosa a causa dei danni provocati dai veicoli non autorizzati che violano i divieti e parcheggiano a pochi passi dalla chiesa.

L’ultimo pericolo deriva dall’aver danneggiato una grata che si incontra nel percorso attraversato dai pedoni e dai fedeli che si recano ad assistere alle funzioni religiose. Una zona in cui vige un chiaro divieto di ingresso e di parcheggio, continuamente violata dalle auto che posteggiano in maniera disordinata nello spazio davanti all’area verde. La grata, divelta e danneggiata, rappresenta un pericolo per le persone, in particolare per gli anziani.

La situazione di rischio, costringe l’amministrazione comunale ad intervenire per la messa in sicurezza attraverso la delimitazione dell'area di pericolo con le transenne. Un accorgimento che non regala una bella immagine all’ingresso dello splendido monumento della basilica romanica, oggetto di visite quotidiane da parte dei turisti.

