Gli studenti della terza classe, indirizzo Capitani, dell’Istituto Nautico Paglietti di Porto Torres sono stati protagonisti al Premio Logudoro con il comandante della Vespucci Giuseppe Lai. Un evento denso di significato e ispirazione ha coinvolto i ragazzi nell'evento che si è svolto martedì 20 maggio presso il Teatro “Oriana Fallaci” di Ozieri. Ospite d’onore della giornata è stato il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, originario proprio di Ozieri, tornato nella sua città per condividere con gli studenti un messaggio di passione, responsabilità e amore per il mare e per la cultura.

Durante l’incontro è stato proiettato anche un breve documentario sulla sua esperienza al comando della “nave più bella del mondo”, che ha emozionato i presenti e offerto preziosi spunti di riflessione ai giovani partecipanti. Ad accompagnare la classe in questa importante occasione sono stati i docenti Maria Stella Zirulia, Giuseppe Campus, Paola Pulina, Alice Moresu e l’educatrice Silvia Piu, che con grande disponibilità e professionalità hanno guidato gli studenti in questo percorso di arricchimento culturale ed educativo.

«Siamo profondamente orgogliosi della nostra classe 3ªA Capitani e del modo in cui ha saputo rappresentare l’Istituto Paglietti in un’occasione così prestigiosa», ha detto il dirigente scolastico, Daniele Taras. «Incontrare una figura come il comandante Lai, che coniuga l’eccellenza professionale al forte legame con le proprie radici, è un’opportunità straordinaria di ispirazione per i nostri studenti. Ringrazio sentitamente i docenti e l’educatrice che con passione e impegno rendono possibile tutto questo».

