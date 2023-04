Ancora un incidente nella trafficata via delle Vigne, a Porto Torres.

Il bilancio è di un ferito, un uomo di 55 anni trasferito urgentemente all’ospedale civile di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione un furgoncino Doblò che trasportava bombole Gpl, mentre percorreva via delle Vigne in direzione dello stadio comunale, forse a causa di un malore del conducente, si è scontrato con un’auto in sosta.

Sul posto due ambulanze, di cui una medicalizzata, che hanno provveduto a trasportare il ferito al Santissima Annunziata per accertamenti.

Nell’emergenza sono intervenuti gli agenti della polizia locale per disciplinare il traffico e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e per accertare le cause della dinamica.

«In questa arteria stradale si verificano troppi incidenti, alcuni anche gravi – lamentano i residenti – credo che sia arrivato il momento di pensare seriamente ad intervenire con strumenti o dissuasori in grado di limitare la velocità e garantire sicurezza nella strada, diventata un pericolo soprattutto per i pedoni».

