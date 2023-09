Attimi di paura negli uffici delle Poste italiane di Porto Torres, nella sede di via Ettore Sacchi.

Ieri pomeriggio, una fuoriuscita del gas dall’impianto di condizionamento dell’aria ha rischiato di intossicare impiegati e utenti, questi ultimi in fila davanti agli sportelli in attesa del proprio turno. Hanno accusato malori, bruciore agli occhi e fastidio alla gola, un principio di intossicazione che ha costretto gli uffici di Poste italiane a chiudere i locali.

Il gas tossico è fuoriuscito dai climatizzatori in seguito ad un guasto verificatosi in uno degli impianti. Tutto l’edificio è stato evacuato dalle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento i Porto Torres, intervenuti per primi sul posto, seguiti dalle squadre specializzate Nbcr, il nucleo biologico-chimico-radiologico del comando provinciale di Sassari, che ha rilevato, con appositi strumenti, una perdita di gas e disposto la bonifica.

I pompieri hanno affisso all'ingresso una ordinanza di chiusura temporanea degli uffici, in attesa di completare i rilievi e il risanamento completo dei locali. Un disservizio per molti clienti che, questa mattina, si sono recati nella sede di via Ettore Sacchi.

