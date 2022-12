Un secolo di vita, un sorriso e parole gentili per tutti.

Natalina Preziosi, donna brillante e allegra, è la nuova centenaria di Porto Torres.

Un traguardo – il secolo di vita – festeggiato con il sindaco Massimo Mulas, in un incontro commovente, come racconta il primo cittadino: «È stato un vero piacere avere fatto visita alla signora Preziosi - in occasione del suo centesimo compleanno - per farle gli auguri anche a nome di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera città».

Originaria di Avellino, ha lavorato, per tanti anni, come ostetrica nella Nurra, ha vissuto a La Corte, frazione di Sassari, e ha prestato servizio in tutte le borgate della zona. Ha trascorso una giornata di festa in compagnia dei suoi cari, accogliendo la visita del sindaco che ha trascorso con lei del tempo, momenti di commozione per entrambi.

«Per ringraziarmi – ha detto Mulas - ha voluto intonare canzoni della sua terra natia e alcuni cavalli di battaglia come “Va’ pensiero” e “Fratelli d'Italia”».

Attualmente sono otto i centenari che vivono a Porto Torres. «Dovremmo sempre tenere a mente che, persone che, come loro, hanno vissuto una vita tanto lunga, - sottolinea il sindaco - hanno moltissimi aneddoti da raccontare, sono depositarie di storie e di storia vissuta e rappresentano una vera ricchezza per l’intera comunità».

