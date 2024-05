Un’altra area off limits nel centro urbano di Porto Torres a causa di un vecchio fabbricato che perde pezzi dalla facciata. I cedimenti dell’abitazione in via Giordano Bruno, nel cuore cittadino, hanno costretto l’amministrazione comunale a imporre il divieto di sosta per favorire il traffico veicolare, intralciato dal restringimento della carreggiata. Questo anche a seguito dell’incidente in cui un uomo era stato colpito alla testa da un pezzo di cornicione.

L’ordinanza di divieto presenta la firma della comandante della Polizia Locale, Katia Onida, che ha disposto il provvedimento per l’esigua larghezza della strada. L'ingombro della carreggiata è stato procurato dal transennamento posto dai vigili del fuoco intervenuti per delimitare la zona di sicurezza in corrispondenza dell’edificio fatiscente, dove sorge la vecchia trattoria.

Le auto in sosta sul lato opposto producevano un restringimento della parte transitabile che non consentiva il normale flusso veicolare. L’ordinanza vieta la sosta e la fermata in via Giordano Bruno, dal civico 8 sino alla intersezione con piazza Dogana.

