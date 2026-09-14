I climatizzatori arrivano nella primaria di Lu Bagnu, a Castelsardo, in vista del ritorno a scuola, una scelta dettata anche dalle alte temperature che hanno caratterizzato la stagione estiva. Nei giorni scorsi, infatti, nel plesso di via Lazio si sono conclusi i lavori per l’installazione di 8 nuovi impianti di aria condizionata che renderanno più confortevoli le giornate di alunne e alunni e del personale scolastico. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha deciso di investire sul plesso scolastico circa 15mila euro per effettuare un intervento che raggiunge un duplice obiettivo: garantire il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente. Il nuovo impianto di climatizzazione, infatti, manderà presto in pensione il sistema di riscaldamento a gasolio, sicuramente più inquinante in termini di emissioni di CO2. «Abbiamo fatto di questo intervento una priorità assoluta – spiega la sindaca Tirotto – poiché crediamo che una scuola moderna debba essere prima di tutto un luogo accogliente e confortevole per garantire le condizioni migliori di studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi». «È la prima volta che la struttura di via Lazio viene completamente climatizzata – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Christian Speziga –. Questo nuovo impianto garantirà lezioni più confortevoli in tutte le stagioni e avrà anche un beneficio ambientale che non va trascurato, dato che verrà dismesso l’impianto di riscaldamento alimentato a combustibile fossile».

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